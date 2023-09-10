鄭融表演打中國鼓　自細學多種樂器仲識跳芭蕾舞

藝人鄭融與黎紀君今午（10日）到沙田出席活動，並即場表演打中國鼓。談到練習樂器，鄭融說：「我本身好鍾意打鼓，今次我喺屋企睇片學，仲用筷子試，我好鍾意節奏感，就算出錯都唔緊要。」她又坦言小時候，父母對她的栽培相信花去不少金錢：「我識得鋼琴、小提琴同埋單簧管，後來又去學芭蕾舞，好彩依家喺工作上都有用。（你遲啲會唔會都係咁嘅家長？）盡能力，努力搵錢啦，我身邊好多朋友有咗小朋友都係咁。」

原來疫情期間，她愛上了一種類似瑜伽的運動名叫「嬋柔」，對呼吸及關節等有一定的幫助，目前已考獲兩張相關牌照，絕對可以開班授徒，她亦有與身邊友人研習切磋。談到接下來工作，她說：「接過十幾個騷，來來回回喺廣東省表演，已排到去年尾。最難忘係10號風球嗰日我都仲要出去開會，因為有啲監製特登喺第二度飛嚟，我同同事搭巴士出去。連續兩星期天氣不穩，大家精神壓力都好大，開完工都要去飲個茶先返屋企，同埋黑雨嗰日我本來要到珠海總綵排，點知去唔到要改視像同團隊了解情況，到埗時已經係開騷嗰朝嘞，好彩有驚無險。」

至於黎紀君月底將出發現前往法國、英國及維也納拍攝甜品節目，教她大感興奮，但由於行程相當緊迫，相信已沒辦法多留幾天外出觀光及Shopping。談到有否興趣報讀甜品藍帶課程，她坦言有計劃，不過由於目前工作關係，暫未知何時才何實踐。