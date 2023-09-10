唐菲客串《愛．回家》　讚「鐵面陳」王致狄溫柔

女子組合B.Gs 5位成員鄒莉盈（Cecilia）、唐菲（Toffee）、周玟希（Jovi）、方堯 （Yona ）及霍柔心（Riley）今日（10日）現身中環，為她們與經理人合資的水晶店分別舉行開幕儀式，圈中好友包括於處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy）亦有到場恭賀。近日經常客串《愛》劇的Toffee表示眾人與Andy相識多年：「我哋出道時識，咁啱一齊去面試一套內地電影。」她大讚對方溫柔，不時與她分享拍劇心得及秘訣：「佢呢啲咁資深嘅前輩，係需要畀我請教，哈哈！因為我新人嘛，未埋位都唔敢行開，佢話梗係唔好咁蠢啦，同佢哋講出去食啲嘢陣間返嚟咪得囉。」她表示除了分享拍劇秘訣，Andy亦有間中陪她放狗，記者追問二人是否拍拖？她連忙否認，着大家不要誤會，問到會否有發展空間？她尷尬表示：「做吓朋友先啦，佢都係一個好好嘅男仔嚟嘅。」

至於Cecilia表示即將推出第2首個人單曲《元宇宙》：「係講虛擬宇宙入面嘅愛情故事，遲啲會拍MV，我會化身做花仙子，同男主角都有啲親熱鏡頭。（會有性感服飾？）健康嘅性感。」她透露歌曲於數年前完成，但碰巧疫情令推出計劃押後，但亦因此令對虛擬世界零認知的她，有時間接觸電子遊戲，現時更打機打上癮：「依家停到手，試過打機打通宵。」她表示除了個人單曲，B.Gs亦正籌備下年出團歌，亦會計劃返內地登台。