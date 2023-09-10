吳肇軒「示愛」袁富華：想去你屋企全祼1星期

藝人袁富華（Ben）與吳肇軒在新片《說笑之人》中飾演一對另類父子，父親輕度弱智與兒子相依為命，父子情有笑有淚。外間對金像獎「最佳男配角」Ben演繹特殊人士神似，他說：「最難係模仿內心，雖然做咗好多資料搜集，但演出都係要靠想像力，出面着眼點外在模仿，我哋係着眼喺內心。」

肇軒指拍攝時雖然時間緊絀，但導演也騰出時間排戲，令大家演繹時得更入戲，有次在劏房拍攝，燒了燈泡幾乎火觸，大家也以為在拍戲，Ben說：「我話着火呀，大家都以為我做戲，不過，有驚無險，冇人受傷。」

兩人在劇集《身後事務所》與電影《翠絲》合作過，但拍檔演出還是首次，肇軒說：「當年《身》已經發現呢個前輩好百厭。」

Ben則反擊說：「我都唔覺得你好乖，其實我哋好鍾意百厭演員，先有創造力、唔怕錯，呢個演員骨子裏好百厭，依家就更加成熟、好聰明、好快上手。」肇軒指對住前輩則由怯變成「沙膽軒」：「畢業後上過Ben哥嘅堂，當時係驚佢嘅，但係就愈嚟愈沙膽，依家就尊重多過驚。喺佢身上學到執着，處理角色上有咩係要捉緊，有邊啲係可以放手，摘善故執。」Ben解釋有時嬲爆爆只是緊張事情：「好似佛家所講當頭棒喝，有啲演員有時候會好迷，要喺適當時候撈返佢返嚟。」

相當欣賞Ben作品《叔．叔》的肇軒，笑言扮父子後「示愛」希望下次能拍攝愛情片「叔姪」，Ben則笑說：「嗰關好難過㗎，你試吓過唔過到先，唔喺度Roll機先過唔到咁點呢。」肇軒說：「我就係想試下，拍之前我喺你屋企全祼一個禮拜，等你接受咗件事先。」

場地：Amaz by Lokianno