炎明熹率「聲夢3人組」　破天荒惡鬥《全民造星》參賽者

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）聯同鍾柔美（Yumi）與張馳豪（Aska）、女團Lolly Talk、《全民造星V》參賽者型爆歌手雷濠權Jason及「做工佬」梁瑋城Ritchie昨晚（9日）為水上音樂會《TrendyToo SPLASH!》演出。焦點所在是兩大選秀節目《聲夢傳奇》及《全民造星》參賽者破天荒同台獻唱，Gigi、Yumi、Aska、Jason及Ritchie合唱快歌《全身暑假》作壓軸演出，5人活動十足兼表現合拍，歌迷尖叫聲不絕，成為全晚高潮。

而聲夢三人組亦有份別獻唱，Aska唱出《I am yours》及《聽晚見唔見到你》，獲封「跳唱女神」的Yumi就跳唱其參賽名曲《狂野之城》及個人單曲《Breaking my heart》，Gigi則在漫天泡泡下唱出《Little Magic》、《別找我麻煩》及《我鍾意》，三人更難得合體獻唱《我們都是這樣長大的》，他們更齊齊為學生們打氣，剛剛升格大學生的Gigi表示：「知道好多同學都要面對新學年嘅各種挑戰，希望大家能透過今次音樂會放鬆心情，藉著勁歌熱舞盡情狂歡！」

至於Jason有破格表演首度挑戰「打水鼓」，氣勢逼人，其後他在雷射燈光交織下唱出《離開地球表面》、《LadyKilla》及自創歌曲《Just do it》，又與Ritchie合唱《我做的是愛不是夢》，兩人唱畢後一齊比心，非常可愛。深受網友愛戴的Ritchie單拖獻唱冧歌《報復式浪漫》、自創歌《雞蛋仔格仔餅》及《Uptown Funk》，他自言在音樂會上跟大家一齊Jam歌感覺興奮。

另外，Lolly Talk成員以小背心及短裙上陣又跳又唱團歌《一把火》、《三分甜》及《七姊妹星團》，跳唱功夫愈見進步，清爽造型配以甜美曲風，睇到歌迷心心眼，全場反應熱烈，Lolly Talk笑言見到大家坐在水泡上大合唱畢生難忘。