樂基兒認失婚　講明唔關第三者事

名模樂基兒（Gaile）、周汶錡、王敏德夫婦、Ana.R、藝人王君馨及莫文蔚等今日（10日）現身香港高級時裝設計師鄭兆良（Barney）的時裝騷，為對方撐場。久未露面的Gaile表示很高興能參與今次盛事，順道見見老友。她透露仍未完全復出工作，現時與前夫朱智豪以共同撫養形式照顧囝囝Hunter，是她目前最重要的事，直言並不辛苦：「最緊要係媽咪爹哋都好錫囝囝，我哋嘅時間都係擺喺囝囝度。」她指二人是經溝通後才決定分開，問到當中原因？她説：「其實唔可以怪任何嘢，大家最重要係個仔開心。（涉及第三者？）一定唔係！冇可能。」她坦言事情已過去，除照顧囝囝外現時亦會接一些廣告工作，於香港、美國及印尼3地輪流走，每日也會與囝囝以視像形式見面：「佢知到打風都有關心我。」問到她是否已預備好接受新戀情？她冧爆表示現時有囝囝做她的Lover，將來的事冇人知。

至於穿上由Barney設計的服飾現身的王君馨，表示與對方相識多年：「人生第一次着高級訂造時裝就係因為佢。」透露對方承諾會為她設計一套高級時裝，供出席頒獎禮之用，令她十分感動，但她指要先再推出更多新歌，坦言今年尾頒獎禮並不是她的目標，會跟歌唱老師學唱歌增值自己。另她表示日前百年一遇的大暴雨，家中亦受到影響而斷水，笑指要「擔水」回家。