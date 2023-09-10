水湊美緒 挺胸搶風頭

做人最緊要有自知之明，見到勁敵氣勢如虹而自己嘅實力又處於下風，當然要避免硬碰硬，等待時機成熟先好作出反撲。不過，如果對自己嘅實力有信心，就冇必要退縮，正 如寫真女優水湊美緒，面對同行搶風頭，實行挺起胸膛應戰，一啲都冇驚過！

三甲之選

喺日本寫真界，身材火辣嘅女優多到數晤晒，但好波得嚟又要有仙女一樣嘅顏值，相對嚟講確係少見好多，出身自大型女子組合NMB48嘅白間美瑠，算係其中一位，而今日為大家介紹嘅水湊美緒，眉清目秀，肌膚白嫩，論顏值，絕對有能力入選當今寫真界嘅三甲之列。身材方面，雖然上圍唔及得美瑠咁火辣豐滿，但望落骨肉勻稱，上圍對D奶都好有分量，襯上圓潤光滑嘅美臀，絕對有賣弄性感嘅本錢！

夢想成真

今年26歲嘅美緒，表演欲強，讀大學一年級嗰陣已經玩Cosplay，之後做過女僕咖啡店嘅侍應，仲喺模特兒界撈得唔錯。2019年，美緒由家鄉福岡搬到東京，希望有機會發展藝能事業，結果皇天不負有心人，好快獲邀加入美少女組合#babababambi，喺嚟緊嘅日子仲會同班隊友去到好多偶像都渴望踏足嘅武道館舞台演出呢！

講開又講，美緒所屬嘅組合有唔少好波美少女，好似宇咲同近藤沙瑛子，都先後投身寫真界，好彩阿妹嘅身材都唔輸蝕，面對隊友嘅競爭，驚都未驚過，究竟去到最後邊個嘅風頭最勁，真係有排鬥！