游嘉欣新劇玩孖辮Look　等陳嘉慧「打救」日文

以中醫為題材的無綫新劇《你好，我的大夫》將於明晚（11日）首播，除有視后蔡思貝及小生何廣沛孭飛，亦有陳嘉慧（Erica）、吳偉豪（Ricco）、游嘉欣（游游）、孔德賢幾位新晉演員參與，他們平均年齡約25歲，當中年紀最少的游游更只有23歲，四人於劇中亦擔當了很大的「緩和」作用，不乏笑中有淚場口。

Ricco受訪時坦言群戲最難忘：「因為拍攝過程真係好開心同溫馨，感覺好似一齊返學咁，可能我哋全部年紀相差唔大，大家好有默契、好玩得。」問到與Erica鬥氣戲份，他笑言：「同Erica開工永遠都會好好笑，因為佢永遠都忍唔到笑。」孔德賢則笑言愈拍愈肥，幕後黑手更是監製：「拍時好開心，拍嘅期間我哋慶祝咗三次生日，監製又成日買炸雞Pizza落嚟請我哋食，其實我哋係愈拍愈肥，愈拍愈開心，我哋Off咗Cam都係咁玩、係咁笑。」

而首度嘗試孖辮造型的游游，笑指全因想角色可愛、親切及溫柔一點，更預告劇中服裝造型偏日系，其中一套有民初中醫大夫Feel服裝亦非平宜貨，談到最難忘場口，日語零基礎的她直言要應付大量專業日語對白令其困難重重，幸得日語了得的Erica幫忙渡難關：「嗰場係講我去聽最崇拜嘅日本教授講座，因為角色係識日文，用日文同教授交流，但啲問題好多專業名詞，我自己又冇學過日文，又要背、又要講、又要投入個角色就覺得好大壓力。當初知要講日文已經周圍搵人幫我翻譯，跟住拍嗰日我就拎住張紙不斷背，好在Erica同場，佢教我同幫我改善讀音，諗番起都好驚。」