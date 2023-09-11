星玄︱39歲鍾嘉欣近照激似鍾柔美　網民以為初出道舊相

今日係9月11號，即係農曆七月廿七，今日宜掃舍、栽種，最旺嘅生肖係鼠，屬鼠嘅人今日事業勁旺，佢哋行動力超強，可以喺職場大顯身手。39歲鍾嘉欣就係屬鼠喇，保養得宜嘅佢早排就甫咗一輯新相，望落勁似少女，乍看真係勁似Yumi鍾柔美，甚至有網民仲誤以為係啱啱出道嘅舊相呢。

呢個靚媽咪依家長住加拿大，主力都係相夫教子，佢個醫生老公Jeremy真係幸福喇，雖然佢不嬲以家庭為重，不過如果有工作而時間又合適，嘉欣都會去搵吓外快嘅，好似上個月就快閃返香港吸金，嘉欣又靚形象又好，應該大把公司都想搵佢做代言，今日事業運咁旺，分分鐘搵多幾單Job呀。至於屬牛嘅朋友，今日得財不費力，如果你係做Sales嘅牛仔牛女，今日唔好「射波」唔返工呀。

今日幸運星係獅子座，你哋呢一日運氣好到不得了，可以喺職場競爭入面佔到優勢。獅子座台灣舞王羅志祥（小豬），早年捲入桃色新聞，令佢事業一落千丈，不過佢沉着應戰，而大家亦睇到佢嘅努力，所以事業上已經慢慢收復失地。之前喺台灣舉行演唱會大獲好評，上個月仲為姜濤演唱會做嘉賓，另外今個月頭亦都再嚟香港出席《星光熠熠耀保良》，人氣已經返到巔峰，今日旺到咁，分分鐘可以揮低競爭對手，得到更多出騷搵錢嘅機會呀。至於白羊座嘅朋友，今日愛情運強，有心儀對象嘅話，就拿拿臨表白喇。