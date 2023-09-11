【是日通勝】

農曆七月廿七

癸卯年 辛酉月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：掃舍、安葬、栽種

忌：嫁娶、安床、開倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、26、32

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運強，有心儀對象者勿錯過表白良機。

金牛座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

雙子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：好運降臨，宜抓住時機，為實現理想奮鬥。

獅子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

處女座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

天秤座：財運佳，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

天蠍座：天無絕人之路，身處逆境也應該保持樂觀！

人馬座：心境平靜，多做有意義的事，運氣將提升。

山羊座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

水瓶座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：行動力超強，可望在職場上大顯身手。

牛：得財不費力，任職銷售業務者最有利。

虎：是日沖煞，財運低迷，易花掉冤枉錢。

兔：精神不振，抵抗力差，身體易出問題。

龍：受財神眷戀，易買到物美價廉的東西。

蛇：心情愉悅，沒有煩惱，工作得心應手。

馬：下午運氣回落，與人相處要加倍留神。

羊：有伴侶者忌斤斤計較，處事要多包容。

猴：才思敏捷，在職場上具備強大競爭力。

雞：生活上出現棘手問題，讓你焦頭爛額。

狗：投資宜穩紮穩打，心急冒進易招損失。

豬：心神不寧，無法靜心做事，容易出錯。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

想要得財富 首要健康好

「戍鼓斷人行，邊秋一雁聲。露從今夜白，月是故鄉明。」出自杜甫的詩句，當中提及的「白露」，就是農曆廿四節氣之一，俗語有云：「白露秋風夜，一夜涼一夜」，意思指夜涼了，才會凝結出白色露水。另外，以五行來說，秋天屬金，金色白，所以秋露又稱白露。

所謂「一物治一物，萬物皆為藥」，除了為秋天出生所屬五行布局外，每個人也可因應秋天的五行，在生活上作出調節，化解問題。至於甚麼事情最關鍵？當然是健康，守護自己身體，才有力量去幹其他大計，要是有心無力，錢放在眼前也無力享受，同時又破財去醫病，所以要治未病，做好自己，加強防病措施。

怎樣為秋天做防病工作？肺屬金，很多人的肺會出事，這可從八字查出一個人金多或金小；另外，跟肺有母子關係是腎，腎屬水，沒有金何來生水，在這個月份出生的朋友，如感覺不順利，可試擺放4枝用水養的富貴竹，男放西北，女放西南或放自己枱上左邊。與此同時，秋天出生的人士少用金器放在自己身上。其他養生原則包括養肺助收，防燥傷津，預防感冒。謹記飲食清淡，少吃寒涼，衣被護陽。

健康是人生的最好財富，祝福讀者合家平安！