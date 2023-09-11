撞期周華健馬國開騷！張智霖率哥哥兵團派福利吸客

馬來西亞前晩上演「演唱會大混戰」，由張智霖、吳卓羲等組成的「大灣仔兵團」開騷，力撼周華健與韓團SuperJuniorDnE的巡唱，結果「大灣仔」憑成功鈎起當地粉絲的集體回憶，以及向觀眾派福利任攬任影，成功吸客。

張智霖（Chilam）等5位「哥哥」的《燃燒吧！我們的哥演唱會》前晚於馬來西亞揭開序幕，力撼周華健的《少年俠客》演唱會，同期還有韓國男團SuperJuniorDnE相隔4年的巡唱。據當地報道，3場演唱會似乎以「大灣仔」的演出最掀熱話！5位「哥哥」以近距離的舞台計設，又以馬拉話打招呼，期間抽幸運觀眾上台玩遊戲及合照，炒熱全場氣氛。

他們又特意將演唱會設計成如綜藝節目般，坐在大梳化上聊天，帶領觀眾回顧各自在演藝圈的經典作品，期間Chilam獻唱《祝君好》及吳卓羲演繹的《金剛》，就被形容為回憶殺。由於不少歌迷特意從內地飛到當地睇騷，Chilam與梁漢文更向高難度挑戰，飆高音合唱內地劇《親愛的，熱愛的》主題曲《無名之輩》，令全場尖叫聲不絕，而吳岱融夫婦及陳山聰亦有現身觀眾席支持。

吳卓羲最想搵埋小春柏豪

Chilam透露今次趁機拉隊去吃火鍋敍舊，他昨日受訪時笑說：「我哋呢兩年成日聚埋一齊做嘢，變得好熟落。其實開場前落緊雨，後來出咗條好靚嘅彩虹，算係好兆頭啦，而觀眾又好熱情喎，真係幾好玩。」吳卓羲則表示：「美中不足係陳小春同周柏豪冇參與，希望有朝一日我哋7位哥哥可以一齊開演唱會就圓滿喇！」

至於周華健於騷上繼續其風趣本色，向粉絲表示：「各位老友記，真的太久了，放了3年多的假，我說想你也不好意思啦，我比較想念肉骨茶……新歌你們不熟，我也不是很熟，因為年紀大了，不可以再寫情歌來唱，因為很核突，哈哈！」對於最近節目《中國好聲音》鬧出風波，曾為導師的他不禁幽自己一默：「我會打分數，唱的好我會轉身啊！」最搞笑的是他向台下笑稱：「我本身是（樂團）五月天的長輩，我和阿信30年前、後寫了同樣主題『不願一個人』的歌，所以是30年前的我抄襲了30年後的阿信。」