娛圈單打︱大材小用十六年　做到冇癮淚漣漣

女人踏入40歲，來到人生新階段，無綫「御用癲婆」趙希洛（Candice）也不例外，決定要有新發展。她被發現個人資料悄悄遭電視台官網下架，隨即大方承認離巢，同娘家結束16年賓主關係。

網民對此大嘆可惜，皆因Candice近年演技大躍進，做「癲婆」更是一絕。2019年她憑《金宵大廈》憶子成狂的「何太」一角，於《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最佳女配角」獎，自此成為「御用癲婆」，幾乎套套劇都要發癲，拿捏稍欠分寸便會走火入魔。Candice卻憑演技說話，每個癲婆角色都演得恰到好處。

她2007年參選港姐入行，儘管父母皆曾當藝人，惟星途並無因此獲得優待，很長一段時間都只能飾演行行企企二打六，父母亦不希望她踏足娛樂圈。不過Candice醉心演藝工作，頂住父母壓力繼續打拚，拿下最佳女配角獎時便激動落淚，認為是對父母有所交代。

由廿幾歲女做到女人四十，Candice卻始終無法更上層樓，攞完獎旋即打回原形，在劇中戲份時輕時重，最近更淪為四線大茄，對白也不多一句，網民紛紛替她不值。其實Candice個性踏實，不搞是非和緋聞，外形和實力兼備，無法躋身當家花旦之列，真是大材小用，時也命也。

還是那句老話：識做人好過識寫字。當一眾小花爭相向高層拋胸獻媚，再不然逢請必到人到禮到，默默耕耘的Candice顯然輸蝕在不懂擦鞋。不過她也不愁出路，過檔友台或可一嘗擔正女主角滋味，亦可利用知名度做網紅。