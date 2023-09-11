廣咩︱無綫帶貨起風雲！姚子羚「處女挑戰」陳自瑤

姚子羚日前首度與帶貨女王ViVi合作開直播，介紹護膚品同時分享保養心得，吸引逾3千人同時在線收看直播，網民洗版式狂讚「姚子羚很美」，相信她必定十分開心。眾所周知陳自瑤（Yoyo）是無綫的帶貨女王，看來子羚有力後來居上，挑戰Yoyo地位！今集《廣咩》繼續教大家挑戰廣東話正字，之前子羚已成功挑戰一次，今集她再度回歸，中文能力頗佳的她，今次能否成功二連勝呢？

問題：請猜「多𡖔𡖔」是廣東話口語中哪個字詞的正字？

姚子羚：「多、多、月、多、月……我覺得這個字有點像『羅』字，我覺得應該是多籮籮；另外我覺得這個字有點像『羅』上面個『四』字，究竟是不是呢？（恭喜子羚！你答對了！）真的是多籮籮，將上面的『四』字放在了下面，果然我是美貌與智慧並重啊！」子羚你果然內外兼修，成功成為《廣咩》二連勝第一人。

想必大家也想知道，廣東話多籮籮的正字「多𡖔𡖔」由來吧？就讓我們星級主持關楓馨，為大家詳細講解吧。關楓馨解釋：「北宋的《廣韻》曾被提及『𡖔，多也。』所以『𡖔』就是泛指事物或事情很多。」再補充資料，「𡖔」字拆開是左「多」右「冄」 ，冄其實是「冉」的異體字。

關楓馨表示她也即將要為好朋友慶祝生日，要安排的節目也多籮籮，例如吃飯、唱歌、打牌、逛街和修甲，單是聽到都十分開心！建議大家有空都要多跟朋友相聚，智慧與腦筋才能保持靈活吧。

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR