為宣傳新劇失言　虞書欣兩度道歉

內地「甜寵女神」虞書欣的新劇《雲之羽》最近熱播，她為宣傳新劇而頻頻在網上跟粉絲互動，可惜禍從口出，搞到要道歉收場。虞書欣在劇中的角色名為「雲為衫」暱稱「阿雲」，有網友將「阿雲」與內地男歌手「阿雲嘎」的名字用來搞爛Gag問虞書欣：「妳知道衫姐死後會變成阿雲嘎麼？」

虞書欣以疑惑及哭笑表情符號作回應，並表示：「疑惑過後發出爆笑」，但卻引來阿雲嘎的粉絲不滿，因為「嘎」有死的意思，認為她不應以生死來開玩笑，自知失言的虞書欣即時在社交網發文道歉：「阿雲嘎老師對不起，真誠向您道歉。我不應該在翻牌的時候回覆這樣的玩笑，這樣是不尊重別人的行為，是我沒有考慮清楚，不謹慎的做出了這樣的回復。也希望我的粉絲們不要再開這樣的玩笑了，再次向阿雲嘎老師和粉絲們道歉。謝謝大家對阿雲的喜歡，也接受大家正確的及時指正和批評。」阿雲嘎對此大方表示：「沒想到有一天我『阿雲嘎』也加入了斷句挑戰，沒事兒哈～咱們阿雲、阿雲嘎，都嘎嘎好」然而，卻有虞書欣的粉絲去到阿雲嘎的社交網留言，攻擊他在蹭自己偶像的熱度，虞書欣只好再度代粉絲向阿雲嘎道歉，相當無奈。