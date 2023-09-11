東方日報C1：疑遭「姜糖」狙擊　Edan焗做負評王

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）被列為「上弦成員」，理應人氣爆燈，近日卻離奇變成「MIRROR中最討厭之首」！他兩首新歌的MV在網上影音平台的Dislike數字奇高，當中《Again！》更有近9成Dislike，有人即猜測他遭Haters狙擊，「幕後黑手」更疑是姜濤的粉絲「姜糖」！

MIRROR成軍近5年一向是非多多，最新鮮的「花生」莫過於Edan早前在個人演唱會疑擺姜濤上枱，結果抽水抽出火花，觸怒數以百萬計的「姜糖」，本以為Edan向姜濤公開道歉後，大軍應會收火平息干戈，但昨日有讀者報料，指Edan的新歌MV在網上影音平台Dislike數字出現異常，疑有人刻意所為！

至昨日截稿為止，剛於上月22日上架的《Again！》MV，收看次數為1,015,465，點讚次數為15,291，而官方隱藏的Dislike選項竟然高達126,921，比例佔89%。至於7月18日上架的《E先生愛人執照》MV亦有相同情況，收看次數為2,595,389，點讚次數為28,236，Dislike則有15,702，比例佔36%，跟《Again！》相比未算是「重災區」。翻查Edan於5月8日上架的《ChatMrE》MV，昨日顯示的收看次數為2,244,619，點讚次數為27,180，Dislike只有2,881，僅佔10%，憑此推斷，Edan變成「Dislike王」似乎並非早有前科，而是有人「新興打造」！

Edan發生「E先生不Like事件」成為網上熱話，有網民懷疑他遭惡意抹黑，有人更作出大膽揣測：「係咪姜糖發功呀？」、「姜糖吹雞Dislike」等。面對如此劣勢，Edan的粉絲「爵屎」急急聲援「救亡」，在《Again！》MV留言區呼籲：「大家要繼續Keep住爵安三首新歌《E先生愛人執照》、《Again！》及《霸道總裁》要在熱榜內，真係要多謝班Haters，爵安即刻上新聞，證明E.D.Lui有料到啦！」

懶理是非篤魚蛋

雖然新歌MV負評如潮，但Edan似乎未受影響，前晚心情靚爆重拾中學回憶，先去荃灣路德圍篤魚蛋及食壽司，之後再捧場睇前輩羅家英及汪明荃的粵劇演出，並在社交網發文：「人生第一次睇粵劇，家英哥、汪明荃真係好勁，唱咁多個鐘要記咁多台詞、咁多走位，多謝家英哥邀請，大開眼界。」他昨日再更新限時動態，指《Again！》收看次數已達百萬，留言多謝歌迷支持，又讚MV中的小朋友很可愛。

至於另一主角姜濤繼續懶理是非，身在台灣全情投入宣傳電影，除了簽海報簽到手軟外，又出席謝票活動，跟數百「姜糖」包場睇新片，在4日行程中，他所到之處均有大批「姜糖」前呼後擁。曾表示想食勻地道美食，包括番薯球加梅子粉、牛肉麵及車輪餅的他，被發現去了當地有名的食店開餐，似乎暫時將減肥大計拋諸腦後。

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