白安收亡父送來的大箱杧果　感觸到哽咽

台灣歌手白安由去年10月就展開專輯巡迴演唱會，歷經台北、高雄、台中、杭州、南京、上海、深圳、廣州、武漢、長沙、西安、重慶、成都等城市，最後一站是北京，當她在演唱《光之街》時現場突然停電，很好很快恢復。除了透過歌曲和歌迷分享心情，她也直接地和歌迷分享生活體悟，她表示收到一箱杧果，而這箱杧果並不普通，它是白安已過世的父親在兩年前為她預訂的，兩年後這份「特殊的」父愛終於幾經輾轉來到了她手上，順著父親的愛，她演唱《白色》時一度哽咽。

當晚還有好友曾軼可重磅嘉賓這個彩蛋現身，引發現場陣陣尖叫，他們花了半年時間揀歌，最終決定演繹白安十分喜歡曾軼可的作品《有可能的夜晚》，白安笑說：「今天這麽難得，當然不會只讓她唱一首歌啦！」曾軼可也「吐槽」笑說：「我挑了幾首主打來合唱，想幫她打歌，但最終還是選定了這首歌，因為白安說其他幾首她想要自己一個人唱。」現場歌迷笑翻一片，兩人隨即加碼演唱白安的《最想見到你》，更引發全場感動大合唱。

這次巡演有些城市是隔了四年重返，白安說：「希望下次的相見不會再這麽晚，希望下次可以帶着新專輯再來跟久違的大家見見面。」