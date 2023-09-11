「美國隊長」基斯伊雲斯傳與葡萄牙女星結婚　復仇者聯盟拍檔到賀

​​​憑漫威（Marvel）超級英雄「美國隊長」走紅的42歲美國男星基斯伊雲斯（Chris Evans），近日被傳媒踢爆和26歲葡萄牙女星Alba Baptista於男方家鄉麻省秘婚，他的3位「復仇者聯盟」拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）皆有出席婚禮。

據知「阿Cap」和好友於上周六在麻省東南部的科德角半島（Cape Cod）的一座私人莊園舉行婚禮，除了他的3位「復仇者」拍檔之外，他的新片《沉默騙局》（Pain Hustler）的新女拍檔Emily Blunt與老公都有出席。有指他們舉行了一個小型而又溫馨的婚禮，僅邀請至親好友見證。知情人士稱這場婚禮被嚴格封鎖，賓客必須要簽署保密協定之餘，手機亦要被沒收。而有當地居民日前就分別影到「新郎哥」與兒時好友外出以及3位「復仇者」於結婚後翌日於當地食早餐。

「阿Cap」與Alba於去年11月被傳出戀情，有指當時他們已拍拖1年多，戀情曝光後後2人不時於社交網公開甜蜜合照「放閃」。而今年5月曾一度傳出他們即將結婚的消息。而獲雜誌《People》選為「全球最性感男士」的基斯去年11月亦自爆過想結婚生仔，他當時說：「我絕對想要老婆、小孩、建立一個家庭。」