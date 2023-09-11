王力宏唔再跪　弦外之音勁玄：我的星星月亮太陽會明白

台灣歌手王力宏於台北小巨蛋舉行一連兩日「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會，尋晚（10日）去到尾場，獲天后蕭亞軒、蔡康永、藍心湄、林宥嘉、方文山等到場欣賞。

王力宏唱完第一首歌《你不在》後，看着場內上萬名觀眾，親吐內心感動，並再度提及「最近發生的一些事」，表示：「流量不等於真相，但真相又不夠八卦。有些人不愛說話，我把我想說的話，用唱的、唱給你們聽。」他演唱主題曲《ONE一個》及新歌《想見就能相見》前說：「不要因為誰遭遇過甚麼樣的不幸，馬上下定論。不要論斷別人，正如我們也不想被別人論斷。」王力宏隨後更表示：「總有一天，總有一天，你會明白；我的星星、月亮、太陽，也會明白。」似對身邊重要的人喊話，有粉絲就猜他是想向三名子女表明，望子女相信自己。

而演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬，亦透露他私下暖舉：「力宏把一起工作的人都當朋友，他自掏腰包買消夜。也會留意到有團員不會中文，（事前）請人特別寫上食物飲料的中英文名稱。」寬姐與王力宏緣起於他2003年的首場台北演唱會，回想彼此緣分，王力宏今在台上感性說：「從我的第一次開演唱會，那時候還沒有小巨蛋，是在隔壁的市立體育場，我那時候也還是小鮮肉，謝謝寬姐一直支持我，不離不棄。」