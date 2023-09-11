王智騫同范麒智拍住上主持節目點樣成為生死之交？

藝人王智騫(Martin)與范麒智(Kenji)近日合作主持ViuTV飲食及旅遊節目《甜酸苦辣鮮》，分別前往台灣及新加坡品嘗各種味道美食，首次任節目主持，二人同聲表示緊張，Martin表示:「本身喺鏡頭前有安全感，但當要做自己時會唔知點樣去表現，所以事前做咗好多功課，後來到埋位拍時，不停去諗點樣放鬆自己，最後發現原來做自己先係最自然。」Kenji亦坦言主持與拍戲相比，後者會較為放心:「擔心畀唔到觀眾有適合做主持嘅感覺，開機前我都有做research，但到現場完全係兩回事。」

談到拍攝難忘事，Martin表示於新加坡站與Kenji被綁於40米高空玩滑翔，感覺如同經歷生死，他說:「本身我哋好Friend，跌落去時覺得同跳樓冇分別，但Kenji反應令我全程忍唔住大笑，因為佢尖叫到破音咁款。」Kenji則表示對到訪新加坡Little India時印象深刻，當時要穿上袈裟入內，但他們卻一步一驚心，擔心會觸犯宗教，沒料反被當地人覺得有趣，還被捉住合照，令二人大感意外。

問到拍攝期間可有意見不合之時，Martin坦承二人需時磨合，更說:「人係唔會天生完美，我同Kenji拍節目前未係超級熟，喺面對環境、食物時都有個人主觀，都有擔心出嚟效果令觀眾睇到有矛盾，好在後來有品酒環節，大家願意拎出嚟傾。」Kenji亦表示:「開頭大家主觀上係有意見分歧，不過去完呢個旅程，就變咗有多份出生入死兄弟感覺。」

化妝:Agnes Yeung