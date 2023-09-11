華潤置地（海外）首辦「潤心建設・築創未來」⻘年專業設計大獎

【特約報道】為鼓勵年⻘一代策劃北部都會區未來藍圖，華潤置地（海外）有限公司首次主辦之「潤心建設・築創未來」 ⻘年專業設計大獎，日前便舉行啟動禮， 廣邀重量級嘉賓出席，包括華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎先生、香港特別行政區發展局副局長林智文城市規劃師、香港特別行政區土木工程拓展署署長方學誠工程師等（詳見備註），期待激發起參加者的創意思維。

華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎先生為活動致辭：「作為背靠祖國、面向全球，享有『一國兩制』優勢的亞洲國際都會，香港一直充滿創意、力求創新。華潤置地(海外)舉辦『潤心建設・築創未來』⻘年專業設計大獎，並以『開發北部都會區』為主題，既是對香港年輕一代發展的期望，也是對我們城市未來發展的探索與呼喚。北部都會區承載著香港城市發展的􏰀要使命，希望⻘年們能迸發無限創意，以創新的設計和構思為香港塑造一個充滿活力和創造力的『北都』。」

「潤心建設・築創未來」⻘年專業設計大獎旨在促進香港與內地⻘年專業人才的發展與交流， 透過徵集年⻘人的作品，鼓勵他們提出創新的想法，為北部都會區打造宜居、宜業、宜遊的城 市空間。由AD+RG建築設計及研究所擔任顧問，比賽亦邀得八大機構全力支持，包括：香港建築師學會（HKIA）、香港園境師學會（HKILA）、香港規劃師學會（HKIP）、香港城市設計學會（HKIUD）、香港中文大學建築學院、香港城市大學建築學及土木工程學系、香港珠海學院建築學系及香港大學建築學院，不只認受性高，亦為參加者帶來與業界人士深入交流的機會。

「潤心建設・築創未來」⻘年專業設計大獎分為專業組及菁英組，專業組接受香港建築師學會、香港園境師學會、香港規劃師學會或香港城市設計學會的合資格專業人士（註冊會員、資深會員或正式會員）以聯名隊伍形式或個人名義參加，首名將獲港幣220,000元現金支票，包括現金支票及大灣區五天專題研習資助。

菁英組鼓勵於香港的大學或高等教育學院就讀的全職或兼讀學生、畢業生，或相關專業學會的學員、協理會員、附屬會員以聯名隊伍形式或個人名義參與，首名可獲港幣30,000元現金支票。比賽不只徵集⻘年人對香港未來的願景，為北部都會區提供城市規劃及設計的繆思，更促進香港⻘年人才融入國家和大灣區的發展大局。

「潤心建設・築創未來」⻘年專業設計大獎將於2023年9月19日舉行分享研討會，一眾專業評審將論盡北都開發契機，參加者可藉此加深對北部都會區發展及規劃的認識、了解現代都市發 展所面臨的挑戰、學習如何因應問題而制訂發展策略等，從而對參賽主題有更具體的想法。

備註：

是日啟動禮邀得多位主禮嘉賓，攜手解鎖北部都會區的嶄新圖景，嘉賓站位左至右分別為香港城市設計學會理事余烽立城市設計師, 建築師、香港規劃師學會會長張綺薇規劃師、香港園境師學會會長陳元敬園境師、香港建築師學會會長陳澤斌建築師、華潤置地(海外)有限公司副董事總經理韋少凡建築師、華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地(海外)有限公司主席常穎先生、香港特別行政區北部都會區統籌辦事處規劃及發展組(2)組長袁承業規劃師、香港特別行政區發展局副局長林智文城市規劃師, 太平紳士、中央人⺠政府駐香港特別行政區聯絡辦公室⻘年工作部副部長、一級巡視員宋來教授、香港特別行政區土木工程拓展署署長方學誠工程師, 太平紳士、華潤(集團)有限公司職工聯誼會執行會長朱百如先生、華潤置地(海外)有限公司香港事務戰略顧問、立法會議員、北部都會區發展事宜小組委員會主席劉國勳先生, 榮譽勳章, 太平紳士、香港中文大學建築學院院長田恆德教授、香港城市大學建築學及土木工程學系代表鄒經宇教授、香港珠海學院理工學院院長及建築學系系主任朱海山建築師教授、香港城市設計學會及香港規劃師學會前會長施倍德規劃師, 城市設計師, 博士。