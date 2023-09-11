謝安琪開騷搵阿女做直播　搶鏡撒嬌一秒電暈Fans

歌手謝安琪（Kay）及樂隊The Hertz即將為9月30日及10月1日舉行的《未來音樂祭》擔任表演嘉賓，她們早前與音樂人Jan Curious（阿水）連線開直播，與樂迷見見面。直播剛開始，Kay的女兒KaKaBall，穿上粉紅色睡衣的驚喜亂入，Kay輕輕為女兒撥弄頭髮：「好得意呀，佢個頭髮。」又齊齊望向鏡頭擺甫士，KaKaBall就攬實媽咪介紹自己：「Hi，我叫KaKaBall。」完全零怯場，兩人的互動令網民高呼「很可愛」。

談到這次是Kay與The Hertz首次同台演出，The Hertz透露Kay為演出曲目翻聽了他們所有作品，高興表示：「佢連我哋Side track嘅歌都有揀。」Kay則笑指是邊揸車邊聽：「如果你聽開咩類型嘅歌，佢會Feed番你鍾意嘅嘢出嚟嘛。」表示對方經常出現在她的播放歌單中，故全都聽過了，她又即場向對方邀歌，令他興奮到跌電話，場面搞笑。

Kay坦言自己的歌傾向抒情類型，因此特別期待當晚演出的氣氛：「我哋有啲歌天生就幾Friend，有啲就…大家到時聽啦。」雖然他們大賣關子，未有透露演出詳情，但笑指已準備好流汗及跳到腳軟。

問到屆時最希望欣賞哪個單位演出？Kay即表示最期待鄧凱文（moon tang）及岑寧兒（YoYo）的演出：「佢哋係我心目中最靚聲嘅女歌手，之前有人問過我最靚聲女歌手係邊三個，我答完moon tang同YoYo，第三個就好不個廉恥咁揀咗我自己，哈哈！」至於The Hertz則表示最期待看安溥，大讚對方的聲線很美。