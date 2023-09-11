創意綻放光芒　寶石似的未來建築

璀璨的寶石，在許多人眼中，是矜貴之物，且具有不同的象徵意義，像鑽石代表永恒、藍寶石代表高貴、紅寶石代表熱情等等，可謂魅力非凡，更成為不少設計師的靈感泉源。好像居於杜拜的CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen，就有兩項概念建築受寶石啟發，吸睛程度甚至比真正的寶石有過之而無不及！

Black Diamond House

出自Amin Moazzen的「Black Diamond House」，預計建築面積為1,000平方米，屬於一幢以叢林為據點的多層式別墅，結構以黑色石材為主，配以大面積的落地玻璃窗，看起來極具通透感，而其造型又令人聯想起帶有斜角長方形或方形切割的祖母綠形鑽石（Emerald cut diamond），加上燈光的映襯，猶如一顆顆隱藏於大自然的黑色巨鑽，顯得神秘又搶眼。屋前的水池以綠色LED燈裝飾，猶如一顆綠寶石，呼應建築物的設計主題。

室內設計方面，雖然貫徹外部的黑色格調，但因為有落地窗和天窗引入自然光，樓底又極高，感覺開揚，景觀一流，像被周邊的自然景觀擁抱着。另外，從預想圖所見，屋內有不少布置以鑽石為設計靈感，像起居區上方的綠色寶石形吊飾、恍如鑽石切面的多邊形窗戶等等，可謂別具心思。

Crystal Shelter

以水晶命名的「Crystal Shelter」，同樣由Amin Moazzen設計，預計建築面積為500平方米，從預想圖所見，它坐落於山脈之間，像是為登山者準備一處豪華落腳地，其外觀以黑色為主調，配以大量的曲線結構和大面積的落地玻璃窗，加上紫色的燈光效果，不期然令人想起代表「愛情守護石」的紫水晶；頂部的形態又有點像不明飛行物體，更令這幢建築增添幾分神秘感！