Edan風波後現身撐　邱鋒澤大爆好友開心冇影響

台灣人氣男團五堅情成員邱鋒澤，於旺角麥花臣場館舉行的一連2場演唱會，昨晚（10日）舉行尾場，好友MIRROR成員呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）低調現身捧場。邱鋒澤先一口氣唱出多首作品為演唱揭開序幕，之後便以廣東話向歌迷打招呼並問到：「大家好唔好？好唔好聽呀？」他笑指之前香港連日下雨令他很擔心，但自他落機後雨便飄走並變得天氣晴朗令他好開心。

之後他又換上背心登場的，大騷強勁臂彎之餘又邊唱邊畀心，他指香港對他來說是一個很特別的地方，每次來都覺得興奮，笑指入境時連關員也對他説「你又來了！」又表示香港已成了他另一個家，之後便以廣東話唱出Edan的《一表人才》。來到演唱會尾段，他走落台邊唱邊繞場一周，將現場氣氛推至高峰。鋒澤於台上感激Edan與Jeremy到來，坦言每次到來都搭不上時間，希望今次能與二人吃飯。全晚不時大晒廣東話的他，到Encore環節時大呼「唔好喊呀」、及「我好鍾意你」等，最後他以一首《冰山》為演唱會畫上圓滿句號。

騷後他受訪時表示很滿意今次的表現，指首次在港開騷覺得很成功：「很好玩，感受到香港歌迷的熱情，雖然只是一千人的場地，但感覺像一萬人，特別的感動。」他希望下次能在更大的場館開騷，問到Edan是否受他邀請來睇騷？他指因早前為Edan騷當嘉賓時，對方曾問他何時候會再來，結果他今晚剛好有空便來：「他也問我有時間可以吃個飯，因為到目前我們也沒出去吃過飯，不過他每天工作到很晚，所以希望今次可以。（不找他上台合唱？）因為之前五堅情已請過一次，怕這個梗用兩次就沒有驚喜。」他表示二人一直有聯絡，問他有否感到對方被近日的負面新聞弄致不開心？他說：「沒有呀，他很開心呀，真的嗎？我不知道這件事情，對我而言他一直是很樂觀的一個人，像我一樣。」

另他指為要唱好廣東話版的《一表人才》苦練了一個月，但笑指還是唱錯了副歌，坦言粵語歌特別難唱，自己都是用背的：「我把Edan的部分也背下來，所以確實有難度，但我就盡力，因我知道這首歌歌迷特別喜歡，很開心可跟Edan合作，這首歌在事業中佔了一個很重要的位置。」他期望今年內可再來港，就算未能來表演也希望可以到來逛街。