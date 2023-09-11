2PM合體開騷慶15周年　俊昊感觸落淚：多謝大家仍在身邊

韓團2PM前、昨兩晚在首爾蠶室室內體育館舉行出道15周年演唱會，是他們繼2017年後，相隔6年再合體開騷，6子獻唱29首歌，唱足3個多小時。

在昨晚的演出上，6子以經典歌曲《I'll be back》揭開序幕，之後一連唱出《Jump》、《GO CRAZY!》及《Hands Up》，以勁歌熱舞炒熱氣氛。隨後他們便逐一作自我介紹，其中俊昊搞笑地說：「我是魅力屁股的代表俊昊。」澤演就說：「我是負責身高和臉孔的澤演。」佑榮指多得粉絲的支持，他們才有機會再站上舞台，故覺得十分感恩。

他們其後送上多首經典歌曲，現場反應最熱烈的莫過於名曲《Heartbeat》，6子大跳經典舞步，澤演更解開恤衫鈕騷肌，惹來台下粉絲瘋狂尖叫，之後他們又唱出近年翻Hit的作品《My House》。

成員最後逐一分享出道15周年的感受，佑榮表示：「多得大家，我覺得好幸福，就像實現了夢想一樣，2PM今後也會繼續走下去。」Nichkhun說：「昨天和今天就似發夢一樣，留下了很美好的回憶。」俊昊則說：「15周年是很難才能實現的時間，多謝成員們都沒有受傷，一直在原來的位置，讓我也可以在這個位置更帥氣地發光。」期間他一度感觸落淚。

澤演形容2PM是幸福和祝福：「來到這裏的粉絲全部都是我人生的祝福和喜悅。」Jun.K答應今後會以更多的愛報答大家，燦成則特別多謝粉絲和JYP事務所創辦人暨創意總監朴震榮。而朴震榮昨晚亦有捧場，他特別站起來跟全場觀眾90度鞠躬，多謝大家對2PM的支持。