網民質疑價錢貴被罵　「口紅一哥」道歉：讓大家失望了

內地網絡主播一哥李佳琦，擁有幾千萬粉絲的他，每一次直播都會吸引許多人觀看，銷售額亦都相當驚人。近日，他在直播時的發言引來大批網民不滿，即使道歉後網民仍然對他感到不滿。

他在直播中介紹一款眉筆時，有位網民在評論區表示79元的眉筆很貴，他聽到後立即反晒白眼語氣極差地說：「哪里貴了，這麼多年都是這個價格，不要亂說，國貨品牌也很難做的。有的時候你們要找找自己的原因，這麼多年了工資都沒有漲，到底有沒有在認真工作？這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」

該發言立即在社交平台引起網民熱議，不少人都認爲他不尊重消費者：「你賺着普通人的錢，到頭來卻嘲諷普通人的貧窮。」事後凌晨李佳琦在社交網發文道歉：「今天沒有用所有女生來開頭，因為李佳琦讓大家失望了，在看這條微博的所有人，對不起。」又表示自己是彩妝銷售員出身，深知大家的工作都是辛苦和不容易的，而自己沒有在直播中立即做出回應，是因爲自己想要在工作結束後認真對該名網民道歉。不過網民並不接受他的道歉，認爲他不真誠，只是爲了繼續賺錢而道歉：「打多少字也擋不住你直播時內心真正的傲慢。」