孖王智騫首次做主持　范麒智被爆畀女圍：原來有市場

藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）今日（11日）現身九龍灣，出席二人主持的ViuTV旅遊節目《甜酸苦辣鮮》記者會，分享於台灣及新加坡的拍攝點滴。節目以食為主，二人表示為了要保持體形，每天拍攝完成便要回酒店做運動，二人更即席於記者會上示範健身動作及「壁咚」，場面搞笑。

受訪時Martin直言最難忘台灣的勁辣麵：「本身鍾意食辣，但嗰個麵真係頂唔順，食咗一啖已經放棄，個胃痛足成日，唔怪得食之前要簽生死狀。」Kenji補充二人事前已吃藥打底，自己試次一級辣度，但同樣挑戰失敗，他表示另一難忘事應該是到訪新加坡的Little India：「我哋着住袈裟、黐晒鬚扮苦行僧，落車嗰陣有好多當地人望住我哋，當時好擔心係咪咁做唔尊重激嬲佢哋，後尾知到原來大家只係好好奇。」

問到二人拍攝期間有否艷遇？Martin即大爆Kenji給大批美女求合照，Kenji即尷尬解釋：「嗰日係自己揸住部Cam周圍走，當地人見冇Crew覺得好得意嚟合照啫，有男有女嘅。」二人解釋當時對方只知道在拍攝，並不清楚他們是誰，但事後卻發現對方竟搜尋到他們的社交網，並留言鼓勵加油，十分感動，Martin搞笑説：「原來我哋喺當地都有市場。」二人均首次擔任主持，問到會否因各有想法而出拗撬？他們表示一定有，但經過時間磨合，再加上一起「摸吓酒杯底」便會事過境遷。