鄭裕玲簽生死狀坐戰機體驗G-Force：Feel到所有嘢扯埋一邊

藝人鄭裕玲為HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》擔任主持，今晚一集中，她與洪嘉豪齊齊遊德國。二人先在慕尼黑一同學做麵包，嘟嘟之後先撇下嘉豪，迎接今次旅程最大挑戰，登上戰機飛越阿爾卑斯山。

嘉豪原來對嘟嘟非常了解，除了知道嘟嘟每天都會運動2小時，更知道她和自己一樣，相當喜歡吃麵包。德國以麵包著名，有超過3000種麵包，嘉豪帶嘟嘟到慕尼黑一間著名餅店，齊齊向老闆學做日賣2000份的招牌德國結麵包(Pretzel)。想不到搓麵團竟然考起嘟嘟，二人雞手鴨腳，可幸焗出來的麵包都似模似樣，餅店老闆更讚嘟嘟手勢不錯。

之後嘟嘟獨自去到德國國家飛機博物館，準備登上意大利製造的S-211輕攻擊型戰機。上戰機的事前準備非常嚴謹，嘟嘟要上堂學習安全知識，例如遇到危險時會飛彈出機艙逃生，再簽署「生死狀」，出發前她都為自己打氣，指：「人就活一次，咩都要試下。」一切準備就緒，戰機機師搭載嘟嘟一飛沖天，片片白雲在身邊極速掠過。穿過雲層後，升上6500米高度，戰機朝阿爾卑斯山脈進發，隨即橫越德國最高山峰，海拔近3千公尺的楚格峰，嘟嘟更望到下方山峰有營地，嘟嘟指白茫茫一片：「好似仙境一樣」。

飛過楚格峰後，機師將戰機180度反轉再反轉，讓嘟嘟感受強勁G-Force，嘟嘟指當時「個人唔郁得，Feel到所有嘢扯埋一邊。」雖然戰機的G-Force令身體不適，但嘟嘟落機後心情勁靚指：「開心做咗呢件事，人生做一次都應該嘅！」