前無綫巨胸主播孫雪祺　激凸身材被高層照肺！

今年31歲的孫雪祺（Gigi），曾是無綫財經主播，報道新聞的時候專業大方，更因美貌而備受注目，私下於社交帳號上載美照，更憑藉火爆身材一夜成名。上個月正式離巢TVB，不少人都大感可惜！

Gigi離巢後就爆料，TVB為主播設立了許多規矩。而她還是主播的時候，曾因上載了穿着貼身上衣的照片而上報之後，而被高層「照肺」，向她「溫馨提示」，指出因為她的身材突出，讓她不要再上載一些太過分的照片，而水上或者海灘照，則千萬不能上載。

Gigi還表示，其實TVB不鼓勵主播公開社交帳戶，也不允許上載太性感的照片，但她也表示公司，其實只是「溫馨提示」，並無實質上的懲罰。

Gigi還透露TVB，對女主播的打扮也有指引。首先是不允許穿拖鞋，無論是主播或者記者，在公司或者出去做訪問，就算下大雨，甚至8號風球，都絕對不允許穿拖鞋。第二就是規定女同事，不准穿得太「短」，如果有人因為於節目上穿得太性感而見報，公司肯定「照肺」。

不過現在已經離巢的Gigi，不再受到規矩限制，可謂是一身輕鬆。前段時間她更飛到新加坡旅行，穿着貼身衫激凸上陣。她表明如果大家喜歡，將來可能會發泳衣相，這個真的是粉絲福音！