蔡思貝一件頭上陣歎Spa　體驗多官能刺激開心大叫

視后蔡思貝主持的無綫旅遊節目《貝遊歐洲》，播出最後3集。今晚一集中，她去到意大利米蘭展開體驗新舊文化交替之旅，除大開食界品嘗歷史悠久、以傳統手工意粉馳名的羅馬菜餐廳、藝術感十足的花花手工意大利雪糕和傳統甜品小食Cannoncini等。更去了2大outlet瘋狂shopping，還有2大體驗，分別是「行雷閃電Spa」及「心靈雞湯式能量測試」。

蔡思貝今晚再以一件頭泳衣上陣，展示修長美腿及完美健碩背肌。她今次相當幸運，在安排下一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池，包括戲院Spa、鹽房、冥想區及被公元500年城牆圍繞住的露天Spa。眾多體驗中，她表示最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不同官能刺激，她更玩到全程開心大叫。另外，她對於由真電車改造而成的桑拿房歎為觀止，更對是次體驗讚不絕口：「由內到外都可以放鬆同開心。」

在接受「能量測試」期間，她聽着店主分析她的能量、自身問題時，眼淚竟不期然落下，事後她大嘆神奇，並謂想不到能在這個地方找到了解及明白自己的人：「佢講啲嘢都好中，我就自然流起眼淚。佢話我身體好多能量都被block住咗，因為我唔係做緊我自己，佢話我要學識去放開控制得自己太緊要嗰一面，唔好將自己逼得太緊。」她又感嘆身為藝人很難百分百活出真我：「我哋做呢行要思前想後，唔可以100％做自己。我希望可以攞個平衡，做到一個好嘅蔡思貝之餘，仲做到一個好嘅演員、藝人。」