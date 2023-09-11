李克勤自認打牌高手未輸過　衰呢樣嘢做唔到賭神

歌手李克勤早前在紅館與香港交響樂團合作後，本月底將在澳門舉行交響樂演唱會，他表示未曾在該場地演出，他說：「能夠每晚喺頂級場地與樂迷分享自己嘅音樂，都好興奮，成個騷Rundown會特別為呢個場館度身打造，同香港編排有唔同，等大家有新鮮感。」

克勤父母是澳門人，所以從小到大暑假都跟父母回澳門探望祖父母，由於之前紅館《弦續演唱會》，他跟樂手拍攝的影片，現場十分受歡迎，所以他今次就特別抽時間回澳門為今次演唱會拍攝影片，他先行到酒店參觀，酒店細心為他準備了碧咸留下來給他的禮物，7號親筆簽名球衣，又收到一封碧咸的歡迎信，讓他十分驚訝：「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物畀我，都幾開心呀。」問到克勤碧咸封信寫咩？」他笑言過來澳門睇演唱會咪知囉。

當日他還去了小時侯外公外婆住的地方「岡頂」，又去了最喜愛的手信店買手信回家，並且食了雙皮奶，一度引起手信街非常哄動，門口企滿圍觀睇明星的人，他說：「真係冇諗過咁擰轉頭咁多部手機對住自己，嚇一嚇，哈哈。依家手機年代，都要習慣啦，咪笑住對住啲手機揮吓手囉。可能澳門人同遊客少見我，興奮左少少。」

至於食雙皮奶，他表示是一個兒時回憶：「我次次返來澳門都食，因為我阿公係做租麻雀給鄰居打牌這個生意的，每次麻雀收回來就要抹乾淨再用，我抹好佢就會帶我去食雙皮奶獎勵我。所以我好細個就已經學識打牌，仲係高手，次次都贏，因為我好認真，我記得晒所有牌，你出過咩都打過咩都逃不過我大腦。但我做唔到賭神，因為我只係有耐性打四圈，多過四圈我就覺得好悶，我都係鐘意圓形嘢多過四方長方，去踢波開心啲。」