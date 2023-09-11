心存妒忌　一於勾引你

好多人妒忌心重，見到人哋同伴侶過得甜甜蜜蜜就唔抵得！AV業界資深人士神仙乙表示呢個其實都係人之常情，只要唔破壞人哋嘅感情就得！但喺日本AV界「妒忌系列」入面嘅女主角就唔同，佢哋妒忌心極重，仲要勾引對方出軌，實行得唔到對方個心，都要征服對方個身！

巨尻誘惑

喺Lunatics出品嘅《你不是更喜歡我的屁股嗎？》入面，流川莉央去到青梅竹馬大雄嘅屋企借宿，見到其女友夕子後，即時妒火中燒！趁女友離開之後，佢就借意向大雄送波餅，仲用渾圓又彈手嘅巨尻摩擦對方條褲，果然搞到大雄慾火高漲，更任由莉央瘋狂騎乘起嚟，最後仲中出收場，成功將大雄征服。自此之後，莉央經常搵大雄交歡，相信將對方搶到手嘅日子不遠矣。

加班享高潮

於Premium推出嘅《因年輕下屬而持續高潮的OL人妻》當中，男職員草太對人妻女上司Julia心儀已久，有一日佢見到女方同公司男經理行街兼言談甚歡，令佢又嬲又妒忌！之後佢特登喺公司怠慢工作，搞到Julia要陪佢一齊加班，跟住佢就趁呢個機會以下犯上嚟個霸王硬上弓！Julia初時都有反抗，但係好快就被草太強勁嘅雄風冧掂，就係咁，兩人晚晚「加班」，盡情享受高潮。

填補空虛

由片廠VENUS製作嘅《女上司和下屬獨自在辦公室交歡》，講述內田菫喺公司雖然位高權重，但係返到屋企卻被受老公冷落，因而感到空虛寂寞，同時亦相當妒忌過住甜蜜新婚生活嘅男下屬泰祥。有一晚，佢同泰祥留喺公司加班，心癢難耐之下決定色誘對方！由於內田菫又姣又大波，好容易就將泰祥搞到貼貼服服！之後，佢更加放膽喺公司同泰祥鬼混，展開辦公室激戰。

簡評

做人要自量自知，郁吓就眼紅人哋，只會徒添自己嘅煩惱，不過喺「妒忌系列」入面嘅女主角就唔同，一於將妒火化為慾火勾引心儀對象。喺3部作品中，本仙最鍾意流川莉央主演嘅《你不是更喜歡我的屁股嗎？》，原因係莉央人姣波正，為咗取悅男方，施展各種調情同床上功夫，嗰種一心一意令對方享受到快感嘅態度，認真睇到寓心又興奮呀！