Frankie剖白孤僻之謎　預告眼淺淚灑舞台

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）與藝人強尼主演的音樂劇《大象的告別式》，講述亡者要放下塵世的故事。劇中演亡者的Frankie對死亡有很大感觸，揭露父親在他中二時因肝癌離世，當時他只有12、13歲，姐姐亦只較他年長幾歲，家庭頓失經濟支柱，他坦言：「細個處理唔到情緒，有問題唔同人講，想自己解決，慢慢變得好孤僻，試過一個星期冇講幾句說話，鬱住鬱住。」他慶幸當時身邊有朋友陪伴，但因孤僻太久已成習慣，故現時在隊中亦較為寡言，但參演此劇令他更能理解生死，放下執着，亦激發他有意推出有關遺憾的單曲。

至於強尼對生死看得透徹，曾向老婆交代將來要大搞喪禮，認真百無禁忌！他表示：「參加過同事嘅喪禮，原來朋友之間嘅致詞，可以令死者嘅家人更了解親人另一面，透過朋友嘅說話，可以幫助家人填補缺失。」

首次挑戰音樂劇的Frankie感覺新鮮，並指角色像他一樣優柔寡斷和文質彬彬，問到劇中是否有爆喊場面？他坦言：「我好眼淺，平時睇動漫都眼濕濕，睇戲都會喊，投入情緒好易受波動。」而強尼自言小時候很堅強，現時則變了喊包，可能因經常拍劇，情緒禁區已被打開：「依家睇韓劇都要匿埋，唔想個仔阻住我喊，喺老婆同仔面前喊會好怪！」他又自爆曾多次代表學校參加歌唱比賽，笑言在學時期歌藝薄有名氣，贏過不少冠軍。但不認為自己是被主持耽誤的歌手：「因為我冇選擇過做歌手，冇用過力，所以好佩服佢哋參加《全民造星》，做咗冇遺憾。（激發你嘅歌手夢？）絕對冇，做歌手唔簡單，夏天着冷衫唔簡單！」