男團MIRROR人氣成員Anson Lo(盧瀚霆)自出道以來人氣逐漸飆升,深受粉絲喜愛。近日佢喺社交網晒出自己嘅靚相,一身黑色西裝造型嘅佢坐喺櫈上大擺型格甫士,並配文:「I’ve got my own ways.I stay in my own lane.I’ll just be me working hard as always.(我有我自己的想法。我會走我自己想走的路。我做我自己,一如既往地努力工作。)」粉絲紛紛留言大讚佢好有霸氣及會喺佢身後支持佢。

不過就有網民發現佢啲靚相有好明顯嘅P圖痕迹,仲要P到後面木板同埋枱腳都變晒形,又表示第一次見到佢嘅耳仔高過條眉,係咪連耳仔都P高咗,不禁感嘆道:「果然喺P圖教主。」該評論一出,即時引起其他人熱議,有網民更笑言:「一如既往地努力工作,喺咪指努力P圖呀。」