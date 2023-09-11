何廣沛強調冇隱瞞新戀情：身邊朋友都知

藝人何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢及謝雪心等晚上（11日）出席劇集《你好，我的大夫》首播飯局，女主角蔡思貝因仍身在外地而缺席。劇中飾演中醫的何廣沛，表示對劇集收視有信心：「因為《破毒強人》強勢，希望觀眾睇完繼續想煲劇，將個熱情帶落嚟。」他笑言自己向來怕針灸，今次拍劇在中醫師指導下了加深了了解，亦開始接受針灸：「早排拍綜藝節目時候唔小心撻傷咗條頸，痛咗個幾月，後來去咗睇中醫針灸，好返7、8成，依家隔日去針灸，相信好快可以完全康復。（女友Sarah有冇幫你按摩？）我由細到大有幫媽媽按，所以自己識得就力，親力親為好。」

跟圈外女友拍拖大半年的他強調沒有隱瞞新戀情：「身邊朋友都知，佢哋尊重我所以冇講。」談到女友遭起底，他坦言確實令二人唔開心：「始終佢係圈外人，未必適應到，希望大家高抬貴手，畀多啲空間我哋。」他表示已安慰女友，被問到女友曾結婚一事，他表示早已知悉：「雙方一齊咁一定有溝通，呢啲都係佢之前嘅事，尊重嘅。」提到舊愛朱晨麗送上祝福，他尷尬表示：「多謝你幫佢轉達。」問到可有計劃結婚？他笑言自己已35歲，也希望可早日成家立室。

至於吳偉豪與游嘉欣則笑指劇集已拍了一年多，故已忘記很多劇情，吳偉豪指針灸場口最難忘：「有場解酒戲要扮拔罐，又要幫自己針灸，心情好緊張，雖然有醫師指導，但我都緊張到唔敢亂郁兼表情僵硬，不過拍完之後就相信針灸療法。」他表示膊頭因打籃球受傷，經針灸後得以紓緩，自嘲爸爸吳大強比他更Fit：「演戲唱歌都叻過我，覺得好嬲，所以要返去練歌。」游嘉欣就表示劇中一場需要整個頭插滿針的場口令她最難忘：「當時好多人喺身邊走嚟走去，好驚佢哋唔小心會撞到我啲針，後來真係有人撞到針，嚇到我大叫。」她又指於拍攝現場時有聽到吳偉豪自彈自唱，大讚他唱功不俗，問到若劇集收視理想，二人會否獻唱答謝觀眾？二人即大方表示唱歌是簡單事，不需要收視好才唱，隨時也可獻唱。