Savannah Bond　澳洲性愛女神

究竟係樣索重要啲，定係擁有魔鬼級身材吸引啲呢？對來自澳洲嘅Savannah Bond嚟講，就肯定係後者，因為佢正係憑住豐乳盛臀瘋狂吸金，近年仲專注四仔，因而獲封為性愛女神添！

自信心爆棚

係人都知性感女網紅嘅賣點係樣靚身材正，如果加埋獨特嘅氣質，真係想唔紅都幾難！不過對於Savannah Bond嚟講，只靠前凸後趷嘅火辣身材就能夠成功上位！

唔可以話咁樣係好膚淺，因為佢的確係靠副偈爆紅，更係佢嘅吸金法寶，單係睇心口嗰對36DD胸器，就已經知道佢有料到啦！而Savannah Bond亦了解到男人好多時都係先睇身材，所以即使自己五官唔夠標致，仍然自信心爆棚！至於點解佢咁了解男人嘅心理呢？原來佢由高中開始便拍拖，一直以嚟不乏追求者，男朋友更係多到數唔晒，而呢班男人個個都係被佢嘅豐乳盛臀身材而迷倒，所以閱男無數嘅佢，咪最懂男心人囉！

吐氣揚眉

後來佢喺脫衣舞俱樂部兼職，亦因為咁燃起佢對演出四仔嘅興趣。據Savannah Bond表示，當時佢只係一心諗住搵快錢而拍四仔，根本冇諗過需要演技，因為自問床上經驗豐富嘅佢，玩咩花式體位都難佢唔到。及後佢轉戰網紅界發展，更喺OnlyFans開設會員頻道，為粉絲送上尺度直逼四仔嘅短片。誘人無比嘅身材加上四級演出，令佢喺網絡嘅人氣不但愈嚟愈勁，吸金力更係超強。

唔再為錢發愁嘅佢，近年反而專注喺四仔界發展，佢解釋雖然演出四仔有一段日子，但總係獲得高銷量零獎項，為此佢決定專心鑽研演技，結果喺今年嘅AVN頒獎禮上終於套得最佳口愛演出、集體性愛演出及最佳4P演出等3個獎項，更獲封為性愛女神，可謂吐氣揚眉。

Profile

出生地：澳洲

身高：162cm

三圍：36DD-26-38

從昔日嘅脫衣舞娘，變成今日嘅網紅兼脫界天后，Savannah Bond認為成功在於自己嘅身材。名利雙收嘅佢，未來最大嘅目標就係成立自己嘅製作公司，為男士帶嚟更多官能享受。