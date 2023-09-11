魏浚笙死慳爛慳　寧願唔買樓都要拍MV

型男魏浚笙（Jeffrey）獲邀出任「譚仔三哥米線15周年」代言人，今日（11日）現身旺角分店試食。Jeffrey自爆喜歡食辣：「但最辣都只係食過中辣，人生巔峰喇，做人要知道自己嘅極限嘛。」

談到因為自資製作歌曲要慳錢，所以經常食米線，Jeffrey即謂：「3支歌用咗7位數製作費，本來諗住接商演去補貼，不過起碼要接到十幾二十場先得，真係要努力。（真係唔諗住簽唱片公司？）因為獨立歌手可以做最想做嘅嘢、拍最想拍嘅MV，依家自主權大少少可以創新。我個人比較有主見，拍電影冇得話你想做邊個角色。」

問再繼續慳下去，可夠買一層樓？Jeffrey笑說：「點都唔夠Tyson Yoshi勁，佢一個MV製作費等同一層樓嘅首期，之前個MV仲用咗百幾萬，啲CG好厲害，我都好欣賞。（咁樣經理人女友有冇詐型？）冇喎，佢仲好支持我，好多人都有唔同嘅興趣，有人鍾意買車買樓，我就鍾意拍MV作為歷史嘅記載。（下次搵女友做MV女主角？）經理人做乜女主角呀？哈哈！好多謝之前啲MV女主角用友情價幫手，大家都合作得好開心。」

Jeffrey又指年尾前繼續會有新歌推出：「好似第4首歌會走喜感路線，好有歡樂性，會令大家開心啲。（搵一堆女主角，或者同性朋友演出？）其實都有諗過，可以搵多啲朋友幫手，睇吓佢哋關唔關照我啦。」他又自爆想接校園騷：「想感受唔同舞台嘅感覺。（唔驚你現身會淪陷？）有冇咁誇張呀？」