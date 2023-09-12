星玄︱32D周秀娜「咪神」歸位　低胸裝再現深長事業線

今日係9月12日，即係農曆七月廿八，宜沐浴同掃舍，呢一日適宜清潔，如果有時間可以嚟個大掃除，唔使吓吓都等到年廿八先做嘅。今日最旺生肖係牛，「娜姐」周秀娜就係牛女喇，今年38歲嘅娜姐，不嬲都係性感女神，但係近年愈來愈瘦，應該嘅地方瘦咗，連唔應該嘅地方都瘦埋，上圍好似縮咗唔少。不過佢之前罕有再騷哥利，一件低胸裝又露事業線又露纖腰，可以話係32D「咪神」歸位，屬牛嘅人今日偏財旺，容易買到超值產品，娜姐都可以考慮買多幾套靚靚戰衣，等我哋大飽眼福都好吖嘛。另外屬龍嘅朋友，今日桃花運強勁，單身嘅話就嗱嗱聲，同心儀對象表白喇。

今日幸運星係射手座，正所謂束縛不來如射手座，今日佢哋勁旺，真係勒都勒唔住呀。林峯就係射手座喇，佢最近喺馬來西亞拍《家族榮耀之繼承者》，同劇仲有佘詩曼，佢兩個之前喺《使徒行者》拍檔，成為最強CP，呢次再次合作，林峯都話等咗呢個機會好耐喇，相信好多Fans都同阿峯一樣諗法。佢同阿佘就係幕前最佳拍檔，喺現實生活佢亦有一個勁好嘅老婆，張馨月之前就帶埋囡囡飛到馬來西亞探班，阿峯見到梗開心啦，又有家庭又有事業，今日事業運又超強，林峯呢日拍戲肯定勁順利呀。另外巨蟹座嘅朋友，今日要多做好事，你嘅善心可以換嚟好人緣架。