【是日通勝】

農曆七月廿八

癸卯年 辛酉月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：沐浴、掃舍

忌：詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、38、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：小心駛得萬年船，謀事忽略細節會出問題。

金牛座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

巨蟹座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

獅子座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

處女座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

天秤座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

天蠍座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

人馬座：事業運超強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

山羊座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

雙魚座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）兔 惹是非

鼠：要注意人際關係，說話做事不可衝動。

牛：偏財旺，出外購物容易買到超值貨品。

虎：做事快靚正，應變力強，可令人信服。

兔：是日沖煞，易惹是非，務必謹言慎行。

龍：桃花運強勁，單身者易遇到理想對象。

蛇：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

馬：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

羊：事業財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

猴：面對誘惑要冷靜，要提防爛桃花纏身。

雞：知人口面不知心，交友必須帶眼識人。

狗：得失心比較重，很容易遭受小人陷害。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

支藏人元

天干五行是甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水，地支是亥子丑北方水、寅卯辰東方木、巳午未南方火、申酉戌西方金，土寄生於四季辰戍丑未。天干比較單純，但地支卻藏有天干，稱之為地藏人元，故地支比較複雜些，有時是藏單一天干，有時藏有兩個天干或三個天干。其所藏之天干是有分主氣及旁氣，是有先後次序的，即最先者為同干之氣力量最大，跟着的為次，再跟着的更次一些了，但都是與天干有所關連的。

即試列之如下，子藏單一癸水，丑中所藏為己辛癸，寅藏甲丙戊，卯藏乙，辰藏戊乙癸，巳藏丙戊庚，午藏丁己，未藏乙己丁，申藏庚壬戊，酉藏辛，戌藏戊辛丁，亥藏壬甲。

當然，在人的四柱八字中，可能並非都五行齊全，有時可能缺失一種五行，或多於一種五行，但若地支中有時也無明顯其五行所在，但若支中暗藏有其所缺失的五行，也算是存在的，只是不露而已。故此，若此中暗藏的五行為己所用，是喜用神的話，為之吉神暗藏，但若所藏的命中所忌，便不值得恭喜了，此為之凶神暗藏，是暗中傷害自己之謂也，必須時刻提防，否則，衰咗都唔知發生乜事。