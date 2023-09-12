中年好聲音2︱周文馨逼評判撳燈　伍仲衡批吳萊邨有排玩

無綫《中年好聲音2》找來伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。節目中共有21名選手亮相，當中共誕生了2名獲5燈選手，為賽事首掀高潮。

第一位5燈選手是56歲高管教練周文馨(Rainbow)，選唱歌曲是《Unchained Melody》，周文馨唱了1分30左右，即吸引張佳添、慧嫻同時撳燈，表現亮麗。對於Rainbow表現，評審們認為唱功、聲線俱佳，張佳添：「中音好靚，你把聲有少少令我諗起Karen Anne Carpenter」，對此慧嫻亦和應謂：「我都係最鍾意你嘅聲底，你一路都唱得好好、好穩定。」最遲撳燈的周國豐更大讚Rainbow懂得運用策略吸引聽眾：「呢首歌情懷好緊張，佢見到剩番我未撳時，佢已經好策略性地針對式望住我。確實後半截佢係愈唱愈好，最後嗰個高音，冇辦法都要撳燈。」Karen的故事與其歌聲同樣感人，2年前曾動過心臟手術的她，感恩透過手術獲得重生：「冇做到嗰個手術，我可能企唔到喺呢度，所以我覺得好感恩。我真係覺得好似重生，我好開心可以參與到呢個節目。」

第2位贏得5燈選手是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》；雖然吳太一直希望萊邨全心全意在餐館生意大展拳腳，不過當聽到他想參加《中年2》，竟卻二話不說答應，令他大感意外：「佢知道我參賽，就話:『不如去啦』，估唔到佢會支持我。」對於萊邨的表現，張佳添笑言「醒晒」，並一再大讚他有穿透力，而「穿透力」代言人伍仲衡則讚萊邨高音來得自然：「佢有力得嚟又唔嘈㗎喎，有啲人得個嗌字，你有排玩呀你！」張佳添聞言即附和：「用力用得好就唔嘈㗎喇。」