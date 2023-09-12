「共建『一帶一路』倡議十周年」紀念郵票

【特約報道】國家主席習近平於二〇一三年提出共建「一帶一路」倡議，香港一直積極參與，作為功能平台和重要節點，全面配合國家發展大局，秉持共商、共建、共享原則，推動「一帶一路」高質量發展，為「國家所需」發揮「香港所長」。

香港郵政於九月七日以「共建『一帶一路』倡議十周年」為題，發行一張郵票小型張及相關集郵品，以標誌「一帶一路」倡議十周年的重要里程碑。中國郵政、澳門郵電和香港郵政亦於同日共同發行郵票小冊子，內載三地郵政機關分別發行的郵票及郵票小型張，一同慶祝共建「一帶一路」倡議十周年。

中國郵政發行的郵票以花卉、和平鴿，以及代表基礎設施合作和互聯互通概念的公鐵運輸車輛、貨輪、起重機等元素共同組成的數位「10」為主體，結合「絲路金橋」元素，進一步突出了「互聯互通、合作共贏」的理念。

香港郵政發行的郵票小型張以地球作為背景，配以放射狀線條，比喻「一帶一路」倡議在過去十年吸引了超過150個國家參與，貫通亞洲、歐洲、非洲和拉丁美洲等地。郵票小型張上展示了多個地標，包括北京天壇、上海東方明珠塔、香港中銀大廈、印度尼西亞國家紀念塔、越南獨柱寺、阿拉伯聯合酋長國迪拜阿拉伯塔、巴基斯坦巴德夏希清真寺、阿根廷巴羅洛宮、坦桑尼亞桑給巴爾石頭城和哈薩克斯坦巴伊傑列克觀景塔。

澳門郵電發行的郵票小型張以天藍色為基調，象徵「海洋」；藍色橫帶代表「海上絲綢之路」；飛機、碼頭和集裝箱貨船，寓意貿易往來的繁榮和活力；而英文字母BRI則是「一帶一路」倡議的英文縮寫。

郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps：