骨質疏鬆性骨折　長者健康大敵

傳統智慧告訴我們，下雨天長者不宜出街，跣一跣可大可小，近期經常落雨，有位婆婆不慎滑倒感到腰痛腳痺，檢查發現是骨質疏鬆性骨折。脊醫王俊華提醒，長者平常要做運動，定期檢查骨質密度，並且吸收適量營養，一旦跌倒減低骨折風險。

骨質疏鬆跌倒易骨折

婆婆是坐在輪椅，由家人陪同求醫，X光檢查證實連續三節骨質疏鬆性骨折，包括胸椎第12節、腰椎第1節及第2節，三節骨頭因過分疏鬆變扁，跌倒後急性出現壓迫性骨折，扁了的骨頭位置壓到神經線導致雙腳痛痺，而腰椎第1節及第2節神經線連繫大腸，更造成大便不順。情況嚴重，須轉介骨科及入院接受治療，她首先服用藥物處理骨質疏鬆問題，之後考慮健康是否足以承受手術，即使術後仍要佩戴腰封支撐腰椎，接下來還有一連串復康治療。

定期檢查骨質密度

骨質疏鬆症沒有明顯病徵，此個案反映沒做過相關檢查，往往要在跌傷後才得知，定期作骨質密度（Bone Mineral Density簡稱BMD）檢查，評估骨折風險，及早發現骨質疏鬆症可服用藥物處理。兩種常用的骨質密度量度方法，一）雙能量X光吸收測量儀(DEXA)用於診斷及監察治療成效；二）超聲波儀器(QuantitativeUltrasoundQUS)作為骨質密度的初步篩檢，並非確診工具。檢查會集中量度髖關節及腰椎的骨質密度，因為人體直立行走，此兩個位置受力最大，量度所得的密度分數，可助評估骨折風險。

做運動勿吸煙少飲咖啡濃茶

女性因為曾經生育，出現骨質疏鬆的機會比男性高。要改善骨質疏鬆症，輕微者可從飲食着手，攝取足夠鈣質及維他命D，如低脂奶類、豆品類、蔬菜類、果仁類等；適量負重運動，骨頭因受壓而增生，少做運動，負重不良，缺乏刺激便會減慢骨頭生長，長者可選擇步行、太極、健身操等，保持每星期最少三次，每次30至60分鐘。切勿吸煙、酗酒，宜減少飲用含咖啡因的咖啡和濃茶。至於要增加骨質密度，需靠藥物刺激做骨能力。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練