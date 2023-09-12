任賢齊開唱揭昔日心酸　歌迷送驚喜好窩心

台灣歌手任賢齊的「齊迹・在路上」世界巡迴演唱會，自4月起唱遍內地多個城市，歌迷反應熱烈，門票一票難求。本月更在上海連開3場，歌迷從頭到尾一起大合唱，在演唱到〈燭光〉時，全場歌迷用手機形成片片星光，任賢齊十分感動說道：「謝謝你們的星光。」

上海場演唱會最特別的是安排了二胡、琵琶、笛子、嗩吶等13位樂手，中樂風格將任賢齊的大俠英雄氣概盡現。在開場時，他首先以上海話和歌迷打招呼：「謝謝儂，你們好嗎？很開心很榮幸來這裏演唱。」每一首歌都全場大合唱，讓他感謝地說：「我要用盡全力認真地唱，這是報答你們的方式。我是最幸福歌手，我會遇到挫折失敗，我也會沒自信，但我想到你們在我身邊，我有你們，你們也還有我。」

在點歌環節，現場有不少帶着另一半的歌迷甜蜜點歌送給老婆，還有人現場求婚，更有男歌迷模仿任賢齊的造型，現場大聲表白任賢齊：「永遠愛你！」當他唱到〈有夢的人〉一曲時，想起過去努力追夢的自己，他一度哽咽説道：「我等待很久，都沒有我的機會，認真唱時只有三個人，一個老人帶小孩還有一隻狗，我都懷疑他是場地管理人，帶著他的孫女和狗來聽，但我還是認真唱。」曾經只有3位觀眾到現在的萬人演唱會，這條路上的艱辛對他來説難以忘懷。

巡迴演唱會之後還會在台灣舉辦2場，門票亦是一早搶空。近日他就宣布加場，明年春暖花開的時候「齊迹・在路上」巡演將於台北流行音樂中心和歌迷見面。