【撞樣陳凱琳】泰國第一美女影后Davika　豁命瘦身演出

曾兩度入選「全球百大美女排行榜」，被封為泰國第一美女Davika Hoorne（Mai），是泰國加比利時混血兒，現年31歲的她樣子不但有點像香港的陳凱琳，她在泰國更有零死角女星美譽。

近日她以超性感裝束，出席她演出的新劇《69兩頭勾》宣傳活動，戲中她不但剪掉了美麗長髮，以頹廢短髮造型示人，她更為角色刻意減磅，在戲中出浴露背一幕，盡見她骨感玉背，她可真是為藝術豁出去。

其實Davika絕非花瓶，早在17歲已出道的她，在2013年憑電影《嚇鬼阿嫂》大收10億票房，不但躍升為泰國第一線女星，她名聲更衝出國際，在2016年更憑電影《戀愛病發》演出，奪得被譽為「泰國奧斯卡」的泰國金天鵝電影獎最佳女主角，影后實力毋庸置疑。

其175cm高的苗條修長身材，不但深獲各大國際時裝品牌喜愛，在日常生活中的她更是非常貼地，無論穿搭古着還是休閒服，也掩不住她四射的光芒；更令羨慕的是，她已明花有主，有一位同是紅星的泰國男友Chantavit Dhanasevi（Ter），事業愛情兩得意，人生贏家便是這種。