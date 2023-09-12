摸住酒杯底　搞旺市道

近日成日聽到話要振興市道和經濟，又話要搞旺夜市，其實只要活動夠吸引，都可以提升市民的出外意欲。近日有不同主題的限定美酒節，大家可輕輕鬆鬆摸住酒杯底，和朋友邊飲邊傾最Chill，相信都可以引來不少酒友出動，借機搞番旺個市。

醇厚烈酒

對男士來講，醇厚的拔白蘭、威士忌或其他烈酒最啱他們心水。烈酒供應商Whiskies & More 為慶祝7周年，於9月16日及17日在香港海景嘉福洲際酒店Tiffany’s New York Bar推出烈酒試飲活動，到時將會有過百款特色威士忌和烈酒，當中包括來自世界各地、不同獨立裝瓶商和高年分的威士忌，以及主辦單位推出的周年紀念瓶。到時還有分入門、探索和冒險的「試飲旅程」，每個旅程包括5杯指定威士忌，令人沉醉。

經典Negroni

去酒吧，喜愛點選經典雞尾酒的大有人在，於9月18日至24日舉行的Negroni Week，滙集超過50間餐廳、酒吧和調酒師參與，當中包括Casa Cucina、Ovolo酒店、Bar Leone、COA、Penicillin、Zuma和Vista等，任君選擇。除提供傳統的Negroni，還會設計出不少創意版本，讓愛好者感受Negroni的另類風味。同時間，個別酒吧亦會舉辦主題活動，投入度就更高。

香檳體驗

金黃色調、幼滑氣泡，是香檳的標誌，用來配魚子醬、生蠔等更是最佳配搭。香港麗晶酒店於9月15日及11月10日特別舉辦香檳品酒體驗，9月15日就有歷史悠久的Champagne Tellier酒莊，11月10日的則以獨立香檳酒莊Champagne Vilmart & Cie 作主角，到時會有專業的香檳專家介紹酒莊，再提供4款獨特佳釀和精緻的小點拼配，讓大家慢慢品味。