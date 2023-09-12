【傳聞總整理】iPhone 15凌晨登場！機價史上最貴？

等待超過一年時間，Apple將於香港時間9月13日凌晨舉行發布會。無論是否果粉，相信大家都期待的iPhone 15有甚麼新設計及功能，今次就為大家整理一下各類iPhone 15的傳聞，孰真孰假明天就揭盅。

與iPhone 14系列相同，估計iPhone 15系列同樣提供4個型號，包括6.1吋屏幕的iPhone 15及iPhone 15 Pro，6.7吋屏幕的iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Plus。盛傳iPhone 15亦會由沿用多年的Lightning改為USB-C插口，不過插口有可能加設晶片，令iPhone 15系列不能連接第三方線材或配件。大家最關心的價格，有傳iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro均會加價100美元（折約HK$783），以iPhone 14 Pro Max 1TB為例，現時美國定價1,599美元（折約HK$12,522），香港定價為HK$13,599，這個價錢會令大家卻步嗎？想知更多iPhone 15傳聞就要睇片喇！