即摘即食！踏單車去果園嘗梨

喜歡嘗鮮的朋友，於秋季前往日本旅行的話，肯定不會錯過到當地果園來一趟採摘當造水果體驗。不少酒店亦趁機與果園合作，炮製多款結合摘果的住宿計劃，例如位於茨城縣土浦市以單車作主題的星野集團BEB5土浦，即日起至10月10日正舉辦「採梨騎行」活動，讓住客可踏單車到農場採摘時令梨子，並利用收成製成三文治及芭菲，教人大飽口福。另外山形縣及群馬縣亦各有酒店推出摘葡萄及蘋果的住宿計劃，統統令人口水直流！

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茨城縣：樹影包圍 享用早餐

位於日本關東地方北部的茨城縣，其晝夜溫差大、水源充足及土壤肥沃等條件非常適合梨子生長，造就當地成為日本三大梨產區之一，其梨栽培歷史更可追溯到江戶時代。而星野集團BEB5土浦推出的「採梨騎行」活動，便讓你由酒店踩電動單車出發前往相距10公里、位於霞浦市的「福田Green農園」去摘梨。該農場已有400多年的歷史，賣點是一直致力於自然農法、減少農藥種植，約70,000平方米的田地除了梨子外，還生產巨峰葡萄、柿子、栗子等農作物。採摘時間為1小時，你不僅可即場細味新鮮梨子，並享用「梨子早晨」早餐，以剛摘到的多汁梨子製成三文治，享受到鹹味火腿跟清甜梨子結合起來的美妙，與此同時還準備了一份沙律與梨醬同吃，在梨樹環繞下品嘗時令梨子，絕對令人難忘。返回酒店後，可利用摘到的梨子製作成「整個梨芭菲」。房租每人每晚¥6,600起（約HK$350）、「採梨騎行」活動每人¥5,000起（約HK$265）。

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山形縣：開懷大嚼 人氣葡萄

位於日本東北地區的山形縣，栽種的水果種類豐富兼產量驚人，享有「水果王國」的美譽。該縣是日本第三大葡萄產地，僅次於山梨縣和長野縣，出產「德拉華」、「巨峰」、「貓眼葡萄」及「晴王麝香葡萄」等品種。連續逾40年被專家評選為旅館100選的山形縣上山市老字號日本之宿古窯，即日至9月24日提供「晴王麝香葡萄60分鐘任食放題」住宿計劃，安排住客到上山市的「上山觀光Fruit園」體驗採摘晴王麝香葡萄，過程約1小時。該款葡萄含糖量在20度左右，酸度低，皮脆無籽，小孩和長者都啱食，保證即場吃個痛快。晚餐則供應充滿山形風味的時令菜餚，包括每天早上新鮮採摘的蔬菜及山形牛牛排。可別錯過酒店擁有被譽為三大美人泉質之一的上山溫泉，據說具有令肌膚保濕滑溜的效果。大浴場的景觀亦很震撼，將藏王連峰與上山市盡收眼底，壯麗景色令人嘆為觀止。房租（兩人一房，包早晚餐及摘果體驗）¥23,320起（約HK$1,236）。

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群馬縣：蘋果品種 選擇豐富

想體驗經濟的採摘水果住宿計劃，位於群馬縣利根郡的湯之陣酒店（ホテル湯の陣）是不錯的選擇。酒店即日起至明年3月31日推出農場採摘時令水果的住宿計劃，住客可到沼田市的原田農園邊摘邊食新鮮水果。最近當造有蘋果及葡萄，前者可說是群馬縣的秋天代表水果。當地於戰後開始栽培蘋果，有着相當的種植歷史，於原田農園除了找到紅玉及玉林等人氣品種外，亦不要錯過陽光、群馬名月及尾瀨之紅等當地原生蘋果品種，農園旁的商店更提供蛋糕、蘋果汁、蘋果批以及多款水果製成的產品。酒店位於谷川岳山腳，可眺望湯檜曽川的美麗景色，設有露天及室內的大浴場，由於鄰近河流，可邊浸溫泉，邊聆聽潺潺流水聲，感受大自然的美好。一般住宿只包早晚餐，這個住宿計劃更包括午餐，有定食、甜品及飲品，相當划算，晚餐則供應約50款菜式的自助餐及飲品放題。房租每位¥10,615起（約HK$563）。