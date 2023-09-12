鄭裕玲唔敢扮冰雪女王　有自知之明：佢咁靚！

藝人鄭裕玲（嘟嘟）獲主題樂園委任為旅遊大使，今日（12日）現身樂園與卡通人物女王和公主合照。她表示已率先試玩尚未開幕的機動遊戲，感覺得意又開心，如置身卡通電影中。主持旅遊節目去過好多地方，今次走入夢幻世界令她帶出少女心。

問她為何不扮冰雪女王，她笑稱：「唔得，佢咁靚，每個女仔成長過程都想做公主，在童話故事和公主陪伴下成長，都想戴皇冠。」她透露稍後會再相約一些嘉賓朋友遊園，並不只限「小鮮肉」，笑言：「乜都有啲！」早前播出她主持的旅遊節目中，在德國登上戰機並首次簽下生死狀，最辛苦是360度空中轉圈，她說：「我被綁到好似隻蟹咁，所有嘢都倒轉晒，覺得好玩，睇到阿爾卑斯山頂。」並表示下次有意挑戰跳降傘和滑翔機。談到節目的小鮮肉林家謙、魏浚笙表現各異，她說：「佢哋個個都乖，靜有靜嘅，乖有乖嘅，真心講，好多謝佢哋陪我玩。」自言拍攝時交足貨，不會理會收視。

另外，上周六（9日）是她66歲生日，今年沒有特別慶祝，不會像以前般大搞生日會，想靜靜地過，很早便上床就寢，睡醒第二朝才知道發生百年一遇黑雨：「瞓醒先知香港發生咁大件事，想讚清潔工人好快處理好路面，生日願望希望身體健康和開開心心。」