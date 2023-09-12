人氣火鍋開分店　Gimmick十足

香港人鍾意打邊爐，一年365日中午至消夜都隨時「打得」，今次介紹兩間新店，均是話題十足的火鍋店，想嘗鮮就不要錯過了！

噱頭食味兼備

喜歡打邊爐的必定試過位於旺角的「鮮入圍煮」，可以說是少有將街市元素融入店舖內裝之中，店內設置有海鮮檔、肉檔及菜檔，巴絲打可以即場揀選心水靚食材，故當年掀起熱潮，訂位名單超長。品牌最近進軍黃埔區，請來靈魂人物、有花膠雞之王別號的何偉衝（契爺）強勢回歸，開設全新的「契爺鮮入圍煮」，契爺每天親自挑選最新鮮食材入饌，務求讓大家食到最鮮的味道。新店今次帶來升級版原條花膠雞鍋，原條豐厚花膠足有28cm長，肉厚之餘，入口盡是黏性十足的膠質，配上用麻黃雞熬成湯底，以30份雞湯與1份雞油的黃金比例，鍊製成鮮香濃郁的金黃色湯頭，奉客時才由專人堂剪原隻雞肉，令肉汁精華盡流回鍋中，鮮上加鮮，未打邊爐先來一碗雞肉滋潤犒賞一下自己先！此外，還有全新的「火焰雙魚巨蟹鍋」，以星座為靈感，鍋中先放入麵包蟹、鱈魚、魷魚、蜆、鮮蝦等海鮮，席前添加花雕酒後點燃炙燒再炒至半熟，火燄極具視覺震撼效果，之後加入以鮮魚秘製的魚湯，帶點酒香的鮮湯鮮美十足，與生猛海鮮非常匹配，海鮮迷又點可以錯過呢！為慶祝新店開業，不論任何時段惠顧，位位獲送原條貴州野生AAA級竹笙皇，每條保留原來的菌衣，肉厚而爽脆，散發獨特清香，掛汁一流，是不少火鍋迷的心頭好！其他新鮮火鍋料有新西蘭法式羊架片、沖繩活水飼豚梅花卷、安格斯牛肉、南非鮑魚等！

高溫免費升級成沙冰

在台灣街知巷聞，擁有多間分店的正宗台式火鍋的「8鍋臭臭鍋」，數年前登陸尖沙咀，主打高質食品及高性價比而備受不少台式火鍋迷追捧。品牌早前進軍葵芳，繼續帶來8款熱選鍋底及肉食，必試當然是「招牌臭臭鍋」及「臺式麻辣鍋」，前者有人氣的臭豆腐、米血糕、大腸、鴨血、鵪鶉蛋等多款食材；後者則有麻辣餃、甜不辣、福州魚蛋、沙白、龍脷柳、王子麵、老油條等，用料豐富，兩款均有不同辣度選擇，一人一鍋，自私食夠豐盛！還有新店限定的「黑金滷肉飯」，肉香軟腍又入味，不經不過就KＯ一碗，巴絲打還可以選配滷鴨蛋、貢丸湯、滷油豆腐、白菜滷等，滿滿的正宗台灣風味。此外，由即日至10月31日前，惠顧當日如氣溫高達攝氏32度或以上，於午市時惠顧一個「臭臭鍋」，餐飲即可免費升級至360ml沙冰。