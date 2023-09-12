蔡思貝人生第一針比咗涂毓麟　游嘉欣驚到唔敢拮

藝人蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧和吳偉豪等主演的無綫新劇《你好，我的大夫》，在昨晚（11日）首集播出已有中醫急救場面，更有不少施針場面，當中飾演接受針灸病人的涂毓麟（Oscar），首次參與劇集拍攝便要「獻身被拮」，施針部位是近肚臍部位，從鏡頭所見針針到肉，不少網民認為題材相當新鮮：「以中醫行業做背景，提拔年輕演員擔綱演出，充滿正能量，好清新嘅一套劇集！」亦驚嘆施針場口不是以「豬皮」代替，質疑是否本尊親身上陣， Oscar受訪時解開謎團指：「都係拮幾吓啫，所以我就同導演講唔好嘥時間，直接嚟啦。」他亦透露拍攝當日是思貝首度正式「落針」，雖然緊張但為了配合特寫拍攝，只是20秒場口就被拮了接近50針，他指：「我係客串失咗聲嘅歌手，最難忘係我係思貝第一個施針嘅演員，佢可能仲有啲驚同未係太熟手，加上要轉Cam位，一個角度可能要拍好多次，又有特寫鏡頭等，我印象中都大概畀思貝拮咗成50針。所以拍完後駐場中醫師都好擔心，即刻幫我敷番艾草紓緩番。」

而在劇中的「中醫師六君子」思貝、廣沛、陳嘉慧（Erica）、游嘉欣（游游）、吳偉豪及孔德賢，在劇集正式開拍前，一起接受中醫師指導學習針灸，當中Erica及游嘉欣屬於驚青派，Erica猶豫很久才施針，但落針一刻手起刀落，只是落完針後直指：「好緊張好恐怖！」而游嘉欣則是最為誇張的那個，未正式落針已尖叫：「嘩！好驚呀！」期間又因為太害怕喊驚喊至破音程度。由於她劇中角色阿光同屬欠缺自信驚青型，現場台前幕後也取笑她「相當入戲」。