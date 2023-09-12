落選亞姐馬嘉韻紋身靠遮瑕冚　勁敵34D台灣車模

選美比賽《東方女神2023》的12位佳麗今日（12日）以泳裝見傳媒，佳麗有來自內地、香港及台灣，曾2度參加亞姐的馬嘉韻是唯一香港佳麗，問到信心時，她稱會盡力做好自己，又自認在樣貌及經驗上有優勢，問她是否會繼續選美直至有名次為止？她坦言：「我今年27歲，相信去到30歲之後就唔會再有心機參加，我覺得人生好苦悶，要自己搵多啲樂趣。」身上有多處顯眼紋身的她問到會否擔心紋身對比賽成績有影響？她說：「其實每一次參賽都預咗，今次開心嘅係唔止我一個有紋身，化妝師有用粉底幫我遮，我都尊重大會做法。」

佳麗中以來自台灣的江雨恩上圍最澎湃，擁有34D的她當了10年車模，問到對比賽是否有信心？她表示：「面對所有美女佳麗們都有信心。（對自己身材有信心？）大家身材及線條都很美，我對自己的肌肉有信心，我很喜歡做運動，喜歡打高爾夫球、潛水、拳擊、瑜伽及羽毛球。」至於來自成都的佳麗鄒冰菡高人一等，身高182cm的她是模特兒，她稱曾參加過模特兒比賽，選美還是首次，她全程笑容欠奉，她解釋：「因為我做模特兒要求不可以有表情，可能習慣了。（覺得身高是優勢嗎？）我不知道身高在選美中是優點還是缺點，但可能會比較顯眼。」並透露在選美的才藝環節中會表演行貓步。

藝人劉晨芝（Adrienne）今日（12日）亦有出席《東方女神2023》宣傳活動，她透露擔任大會的星級導師，指導佳麗們才藝表演，問到佳麗的表現？她坦言：「佢哋比較新，所以有啲緊張，我覺得有啲女仔都高質素。（難唔難教？）因為佢哋好多來自內地，要用普通話溝通，對我嚟講廣東話會容易啲，但都OK。」另外，Adrienne日前舉行生日派對，卻撞正百年一遇的大暴雨，她笑言出席的人都是風雨同路的朋友：「我係夜晚9點開始，當時都落緊雨，但冇諗過之後咁誇張，好多朋友嚟咗都返唔到屋企，有啲架車死火，有啲截唔到車，要去附近嘅酒店過夜，我都唔知點講，總之好感激佢哋嚟，嚟嘅都係真心朋友。」她稱雖然遇上暴雨，但難得跟眾多好友相聚，十分開心，又謂事後被朋友封為雨神。

另外，前亞姐王錦睿是今次大會主席，她透露佳麗們來自不同賽區，有內地、香港及台灣：「由80幾位挑選出12位，我覺得今年質素都唔錯。（有啲佳麗年紀偏大？）年紀唔係問題，我睇重學歷及內在美。」又指會邀請藝人擔任導師為佳麗進行跳舞、唱歌及Catwalk訓練。