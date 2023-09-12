JW去泰國便秘10日　完全因為陳瀅畀壓力

周嘉洛、朱敏瀚、JW （王灝兒）、張振朗、賴慰玲今日（12日）在尖沙咀出席無綫節目《約埋班Friend去旅行》記招。周嘉洛、朱敏瀚、JW、與陳瀅之前到泰國清邁拍攝節 ，他們齊齊爆料「互相傷害」，因工作未能出席的陳瀅在片中爆JW旅程中便秘10日；JW則指原以為嘉洛未能參與拍攝，喊了多日，嘉洛則指「欺騙行動」連高層也參與，他更提早一日出發：「珍姐（曾勵珍）連我都呃埋。」

JW講到旅程中便秘10日的苦況，自言一向去旅行去廁所也沒有平日那麼順暢，加上今次與陳瀅同房有壓力，她笑說：「因為同房，自己會覺得唔夠自由、唔夠放，每日又食好多嘢，但係就有入冇出，真係好辛苦，大家都提供咗好多秘方畀我都冇用，最後要食藥先去到，去到廁所大家都好戥我開心。」

JW又爆被嘉洛整喊，她說：「去唔到廁所塊面已經好肥、好脹，佢仲踩多腳形容到我真係好似個波咁，咪喊囉。」嘉洛則笑說：「我唔小心整喊佢啫，同埋可能提供咗一啲唔work嘅解決便秘方法畀佢。」朱敏瀚同時有份參與泰國與澳洲兩個旅程，開心拍劇能夠識到一班可以交心的朋友，覺得死而無憾。但朱敏瀚被指在旅程中展露乞人憎一面，更激嬲陳瀅，他笑說：「唔記得咩事，大家睇節目，我哋嘅仇恨係拍《痞子殿下2 痞子無間道》開始，同陳瀅最好都唔好再合作拍劇，咁對大家都好啲。」